Chris Evert, despre evolutia Simonei Halep la Roland Garros: Am ramas naucita

Multipla campioana de Grand Slam a afirmat ca nu se astepta ca Anisimova sa joace atat de bine, in timp ce Simona sa evolueze atat de slab."Amanda a jucat incredibil impotriva Simonei Halep. Am ramas blocata. Nu mi-a venit sa cred. Sincer, nu ma asteptam ca Simona sa piarda, sa joace atat de pasiv. Sunt naucita de ce s-a intamplat in acel meci.Cred ca apoi emotiile au coplesit-o in meciul urmator, dar Anisimova are un joc incredibil. Are lovituri de backhand si forehand impresionante. Nu a fost deloc intimidata ca a avut-o in fata pe Simona Halep ", a spus Evert la EuroSport.Amintim ca Simona Halep a fost eliminata surprinzator in sferturile de finala de la Roland Garros de o jucatoare in varsta de 17 ani, Amanda Anisimova.Sportiva noastra si-a luat o vacanta dupa eliminarea de la Roland Garros si va mai reveni in circuit abia dupa 24 iunie, in turneul pe iarba de la Eastbourne.Apoi, in urmatoarea saptamana, Simona va participa la Wimbledon C.S.