Concluzia trasa de britanici dupa demonstratia de forta aratata de Simona Halep la Roland Garros

Ziare.

com

Publicatia Daily Mail noteaza ca Simona a demonstrat, prin acest succes, ca este cea mai buna jucatoare din lume pe zgura."Simona Halep si-a confirmat statutul de favorita pentru titlul de la Roland Garros. Romanca in varsta de 27 de ani a castigat 16 din ultimele 17 meciuri disputate la Roland Garros.Ocupanta locului 3 WTA pare foarte clar cea mai buna jucatoare din lume pe zgura! Capacitatea sa de a alerga ii permite sa ajunga la mingile din zonele laterale ale terenului si sa le returneze cu precizie. Daca vineva o poate invinge la Roland Garros, e clar ca e nevoie de o jucatoare echipata cu puterea de a o spulbera de pe teren", a scris Daily Mail Amintim ca Simona Halep s-a calificat fara emotii in optimile de finala ale turneului de la Roland Garros.Sportiva noastra a invins-o pe favorita numarul 27, Lesia Tsurenko, scor 6-2, 6-1.Aceasta a fost a opta victorie pentru Simona din tot atatea partide disputate cu Tsurenko.In optimile de finala, Simona se va duela cu poloneza Iga Swiatek (104 WTA ).Partida din optimi va avea loc luni, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata, in direct pe Ziare.com.C.S.