Concluzia trasa de organizatorii de la Roland Garros, dupa evolutia dezamagitoare a Simonei Halep

Printre acestea se regaseste si una despre Simona Halep , eliminata in sferturile de finala desi era considerata marea favorita."Sa-ti aperi un trofeu nu este deloc usor - intrebati-o doar pe Simona", titreaza organizatorii de la Roland Garros.Site-ul oficial al turneului mai aminteste faptul ca infrangerea Simonei a reprezentat unul dintre cele mai mari cutremure de la Roland Garros 2019."Intr-un turneu al socurilor, nimeni nu a resimtit mai puternic cutremurul de pe scara Richter decat campioana Simona Halep, invinsa de tanara Anisimova in sferturile de finala. A fost doar o alta demonstratie a dificultatii de a-ti apara trofeul, avand in vedere ca nimeni nu a reusit acest lucru de la Justine Henin , in 2007.Infrangerea a scos-o pe Halep din top 5 WTA pentru prima data din mai 2017 incoace, ceea ce reprezinta inca o dovada a dificultatii de a ramane in top in tenisul feminin din zilele noastre", a mai scris sursa citata.Amintim ca Simona Halep a fost eliminata surprinzator in sferturile de finala de la Roland Garros de o jucatoare in varsta de 17 ani, Amanda Anisimova.Sportiva noastra si-a luat o vacanta dupa eliminarea de la Roland Garros si va mai reveni in circuit abia dupa 24 iunie, in turneul pe iarba de la Eastbourne.Apoi, in urmatoarea saptamana, Simona va participa la Wimbledon C.S.