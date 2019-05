Concluziile trase de Mats Wilander dupa debutul Simonei Halep la Roland Garros

Ziare.

Wilander considera ca Simona a facut un meci foarte bun, chiar daca a fost nevoita sa joace un set decisiv."A fost un meci bun in conditii meteo dificile. Mi-a placut mult Simona. Trebuie sa petreci ceva timp pe noul Chatrier pentru a te acomoda. Simona este bine, are nevoie de meciuri pentru a se acomoda.Simona a respectat foarte bine planul sau de joc. Stia ca Tomljanovici poate veni sa loveasca puternic si nu a intrat in panica", a spus Mats Wilander la Eurosport. Simona Halep s-a calificat cu ceva emotii in turul doi de la Roland Garros dupa ce a invins-o pe australianca Ajla Tomljanovic.Sportiva noastra a avut nevoie de trei seturi, dar s-a impus in cele din urma cu 6-2, 3-6, 6-1.Pentru calificarea in turul doi de la Roland Garros, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 87 de mii de euro.In turul doi, Simona se va duela cu poloneza Magda Linette, o jucatoare aflata pe locul 87 in clasamentul WTA Desi are 27 de ani, Magda Linette nu s-a intalnit niciodata cu Simona in circuitul WTA Poloneza nu are niciun trofeu WTA castigat in cariera, iar cel mai sus la turneele de Grand Slam a ajuns in turul 3, la Australian Open si Roland Garros.Partida dintre Simona Halep si Magda Linette va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.C.S.