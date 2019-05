Cu ce probleme s-a confruntat Simona Halep la debutul la Roland Garros 2019

Ziare.

La conferinta de presa de dupa partida, reprezentanta noastra a dezvaluit ca n-a putut oferi cel mai bun joc al ei din cauza emotiilor."N-a fost usor din cauza emotiilor, a presiunii... Am avut emotii, bineinteles, pentru ca sunt pentru prima oara in postura de a-mi apara titlul aici. Dar e un sentiment placut, asa ca nu ma pot plange. E placut sa fii in aceasta pozitie", a spus Simona la conferinta de dupa meci."Nu vreau sa pun o presiune negativa asupra mea, dar bineinteles ca o simt. De asemenea, am astepari de la mine. Am jucat intodeauna bine aici asa ca ma astept ca si anul acest s-o fac. Insa nu vreau sa ma gandesc la rezultat. Pentru moment, vreau doar sa ma bucur de aceasta victorie", a continuat aceasta.Vezi si: Prima reactie a Simonei Halep dupa victorie obtinuta la Roland Garros 6-2, 3-6, 6-1 a fost scorul intalnirii disputate intre Simona Halep si Ajla Tomljanovic pe arena Philippe Chatrier.19 lovituri castigatoare a reusit tenismena noastra.In runda urmatoare, Simona o va intalni pe poloneza Magda Linette (locul 87 WTA), in ceea ce va fi prima lor confruntare directa.Vezi: Simona Halep, despre urmatoarea adversara de la Roland Garros I.G.