Cu cine ar putea juca Simona Halep in turul doi la Roland Garros

Daca o va invinge in runda inaugurala pe Ajla Tomljanovic, tensimena noastra o va intalni in runda a doua pe poloneza Magda Linette.Jucatoarea aflata pe locul 87 in ierarhia WTA a trecut in primul tur de frantuzoaica Chloe Paquet, scor 3-6, 6-1, 6-2.O ora si 45 de minute a durat intalnirea dintre cele doua.Ar fi prima intalnire directa intre Simona Halep si Magda Linette.Intalnirea Simonei Halep din primul tur la Roland Garros e programata astazi, in jurul orei 18:00, in direct pe site-ul Ziare.com.26 mai - 9 iunie e perioada in care se desfasoara Roland Garros 2019.I.G.