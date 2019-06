Cui a dedicat Simona Halep victoria superba obtinuta la Roland Garros

Ziare.

"Azi e ziua mamei mele, ma bucur ca am reusit sa joc cel mai bun tenis al meu si sa-i fac un cafou frumos", a spus Simona, citata de Fanatik Apoi, sportiva noastra a prezentat si concluziile trase dupa primele meciuri la Roland Garros "Am jucat cum mi-am dorit. Am fost concentrata pe fiecare punct. Daca mai lua un game sau doua se putea incurca meciul. Sunt destul de increzatoare in jocul meu. Lucrez la acest aspect. Sunt mult mai experimentata, mai increzatoare in fortele mele. Ma simt mai bine pe teren. Sunt mai relaxata. Simt jocul foarte bine.De fiecare data cand vin aici incerc sa ma autodepasesc. Asta ma ajuta sa dau totul pe teren in fiecare meci. Incerc sa nu schimb nimic, sa-mi mentin rutina. Ma bucur foarte mult ca sunt in a doua saptamana a turneului. Nu este usor, incarcatura emotionala este mai mare la un Grand Slam. Acum ma simt mult mai sigura pe mine", a mai spus Simona. Amintim ca Simona Halep s-a calificat fara emotii in optimile de finala ale turneului de la Roland Garros.Sportiva noastra a invins-o pe favorita numarul 27, Lesia Tsurenko, scor 6-2, 6-1.Aceasta a fost a opta victorie pentru Simona din tot atatea partide disputate cu Tsurenko.In optimile de finala, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Monica Puig (59 WTA ) si Iga Swiatek (104 WTA ).Partida din optimi va avea loc luni, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata, in direct pe Ziare.com.C.S.