Cum arata clasamentul WTA LIVE dupa prima saptamana de la Roland Garros

Surprizele inregistrate pana acum o pot ajuta pe Simona Halep sa nu coboare prea mult sau chiar sa nu coboare deloc in clasament, in functie de rezultatul pe care il va obtine.In momentul de fata, Simona este pe locul 8 in ierarhia LIVE, in cadere cu 5 locuri, dar mai poate urca.1. Naomi Osaka 6.486 puncte2. Karolina Pliskova 5.6853. Kiki Bertens 5.3454. Petra Kvitova 4.9255. Angelique Kerber 4.6856. Ashleigh Barty 4.5907. Elina Svitolina 3.9678. Simona Halep 3.7739. Sloane Stephens 3.68210. Aryna Sabalenka 3.565Simona va trece peste Elina Svitolina daca va ajunge in semifinale. Apoi, pentru a trece de Ashleigh Barty si Angelique Kerber, Simona ar avea nevoie de o calificare in finala, cu conditia ca australianca sa ajunga cel mult in sferturile de finala.Daca Barty se va califica in semifinale, Simona ar avea nevoie sa castige turneul pentru o intrece. Daca va castiga turneul, Simona va trece si peste Petra Kvitova si Kiki Bertens si se va afla pe locul 3.C.S.