Cum arata cotele la pariuri pentru castigatoarea Roland Garros dupa surprizele din prima runda

Cu Angelique Kerber si Petra Kvitova iesite din calcule, Simona Halep e considerata principala favorita la castigarea Openului Frantei.2.70 e cota pentru un nou triumf al Simonei la Paris.Urmeaza Kiki Bertens, cu cota 4.00, in timp ce Naomi Osaka si Karolina Pliskova impart pozitia a 3-a, cu cota 6.00.1. Simona Halep 2.702. Kiki Bertens 4.003. Naomi Osaka 6.00-. Karolina Pliskova 6.005. Serena Williams 8.006. Elina Svitolina 10.00-. Sloane Stephens 10.00-. Ashleigh Barty 10.00-. Garbine Muguruza 10.0010. Marketa Vondrousova 12.00Simona Halep va debuta astazi, in jurul orei 16:00, la Roland Garros 2019, impotriva australiencei Ajla Tomljanovic.Roland Garros 2019 se desfasoara in perioada 26 mai - 9 iunie.Anul trecut, Simona Halep si-a trecut in palmares primul ei turneu de Grand Slam la Roland Garros, dupa ce a invins-o in finala pe americanca Sloane Stephens.I.G.