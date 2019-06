Cum arata culoarul Simonei Halep spre finala Roland Garros: Ce jucatoare mai are in fata

Ziare.

Pentru a se califica in sferturile de finala, Simona se va duela cu tanara poloneza Iga Swiatek, aflata pe locul 104 in clasamentul mondial.In cazul in care va trece si de Swiatek, Simona se va duela in sferturi cu invingatoarea dintre Amanda Anisimova (51 WTA ) si Aliona Bolsova (137 WTA ).Daca va ajunge in semifinale, Simona va avea in fata una dintre urmatoarele jucatoare: Madison Keys (14 WTA), Katerina Siniakova (42 WTA), Ashleigh Barty (8 WTA) si Sofia Kenin (35 WTA) . Pe aceasta parte de tablou, Keys va juca cu Siniakova in optimi, iar Barty cu Kenin. Invingatoarele vor juca intre ele pentru a se stabili semifinalista.Pe partea cealalta de tablou, ca jucatoare pe care Simona le mai poate intalni daca va ajunge in finala, se mai afla Marketa Vondrousova (38 WTA), Petra Martici (31 WTA), Johanna Konta (26 WTA) si Sloane Stephens (7 WTA).Pentru a ajunge insa in sferturile de finala, Simona trebuie sa o invinga astazi pe Iga Swiatek, in direct pe Ziare.com, dupa ora 18:30.C.S.