Cunoastem inca un "sfert" de la Roland Garros: Cu cine ar putea juca Simona Halep in semifinale

In primul joc al zilei, favorita numarul 14 si, totodata, una dintre semifinalistele de anul trecut, americanca Madison Keys, a invins-o fara mari probleme pe cehoaica Katerina Siniakova, care in runda precedenta a reusit s-o elimine pe Naomi Osaka.Madison Keys s-a impus in doua seturi, scor 6-2, 6-4.Apoi, in cealalta partida programata la ora pranzului, favorita numarul 8, australianca Ashleigh Barty, a trecut de surprinzatoare Sofia Kenin, cea care in turul trei a invins-o pe Serena Williams.A fost 6-3, 3-6, 6-0 in favoarea tenismenei de la Antipozi, care ajunge pentru a doua oara in sferturile unui turneu de Grand Slam.Sfertul dintre Madison Keys si Ashleigh Barty se va disputa miercuri, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.Tot luni, la Roland Garros se vor disputa si ultimele doua meciuri din "optimi": Simona Halep vs Iga Swiatek si Amanda Anisimova vs Aliona Bolsova, dupa ora 18:00 - ora Romaniei.Madison Keys - Ashleigh BartyHalep/Swiatek - Anisimova/BolsovaSloane Stephens - Johanna KontaMarketa Vondrousova - Petra MarticMeciurile din sferturi se vor disputa marti si miercuri, semifinalele vor fi programate joi, iar marea finala va avea loc sambata.I.G.