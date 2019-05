Drum liber pentru Simona Halep la Roland Garros: Ce adversare mai poate intalni pana in semifinale

Ziare.

Surprizele s-au tinut lant pe partea de tablou a Simonei Halep, iar jucatoarele cu statut de favorita au cazut pe capete.In momentul de fata, Simona are sanse uriase sa ajunga in semifinale, avand in vedere ca nu are nume grele pe tablou.Singura jucatoare cu statut de cap de serie ce poate aparea in calea Simonei pana in semifinale este Lesia Tsurenko, pe care romanca a invins-o de sapte ori din tot atatea meciuri.: Aleksandra Krunic (76 WTA) sau Lesia Tsurenko (27 WTA) . Meciul a fost oprit in setul decisiv, la 6-6, si va fi reluat vineri, dupa ora 13:30.Monica Puig (59 WTA) sau Iga Swiatek (104 WTA)Amanda Anisimova (51 WTA) / Irina Begu (116 WTA) / Ekaterina Alexandrova (58 WTA) / Aliona Bolsova (137 WTA)Lucrurile se vor schimba insa in cazul in care Simona va ajunge pana in semifinale, intrucat pe partea superioara de tablou in concurs au ramas jucatoare precum Naomi Osaka, Serena Williams si Ashleigh Barty.Simona va disputa urmatorul meci de la Roland Garros sambata, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori.C.S.