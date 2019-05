Iata ce-a declarat Magda Linette dupa infrangerea cu Simona Halep

Ziare.

Tenismena poloneza, aflata pe locul 87 in clasamentul WTA, spune ca nu are ce sa-si reproseze si ca-si doreste sa ajunga precum Simona Halep."Nu e vina mea ca am pierdut acest meci, dar am pierdut din nou jucand bine. Simt ca sunt din ce in ce mai aproape de nivelul maxim", a spus Magda Linette, potrivit Digi Sport "Voi continua sa muncesc si voi castiga meciuri intr-o buna zi, asa cum face Halep. Cred ca pot avea succes", a continuat aceasta.6-4, 5-7, 6-3 a fost scorul intalnirii dintre Simona Halep si Magda Linette.In turul urmator, Simona o va intalni sambata, la o ora ce urmeaza a fi anuntata de organizatori, pe invingatoarea partidei dintre Lesia Tsurenko (27 WTA) si Aleksandra Krunic (76 WTA).Jocul intre Tsurenko si Krunic a fost suspendat joi seara din cauza intunericului si se va relua astazi de la scorul de 5-7, 7-5, 6-6.