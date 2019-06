Iga Swiatek a vorbit despre meciul din optimi cu Simona Halep la Roland Garros. Ce probleme medicale are dupa meciul cu Puig

Ziare.

com

Pentru a ajunge in aceasta faza, Swiatek a trecut de campioana olimpica en-titre Monica Puig din Puerto Rico, scor 0-6, 6-3, 6-3.Tanara jucatoare a mentionat insa la conferinta de presa oficiala care a urmat victoriei sale de mai sus ca are probleme medicale si ca se afla sub tratament cu medicamente analgezice pentru a depasi durerile de spate pe care le are."Nu am jucat bine in primul set pentru ca aveam ceva probleme de sanatate. Mi-era teama ca ma voi accidenta mai rau. Ma doare spatele, m-am accidentat la antrenamente. Dar sunt pe analgezice. Sa te accidentezi de ziua ta nu e cel mai bun lucru din lume. Am fost nevoita sa iau medicamente ca sa-mi treaca", puncta poloneza care chiar vineri a implinit frumoasa varsta de 18 ani.Ea este considerata in acest moment unul dintre marile talente ale tenisului mondial feminin.Se afla pe locul 104 WTA si o va intalni pe Simona Halep, care a trecut in acelasi tur III de Lesia Tsurenko din Ucraina, scor 6-2, 6-1. Jocul va avea loc luni la o ora ce va fi ulterior anunta de organizatori, urmand sa fie LIVE pe Ziare.com."Sa joc impotriva lui Halep e unul dintre visurile mele, nu am nimic de pierdut. Sa ajung in turul 2 era obiectivul meu. Eram fericita ca joc pe tabloul principal. Sunt la liceu, in Varsovia. Sunt la o scoala privata, astfel ca profesorii ma inteleg. E cam greu sa ma descurc cu ambele. E incredibil ca am ajuns in a doua saptamana la Roland Garros. Sunt fericita ca am ocazia sa vad maretia jucatorilor de top si chiar sa invat de la ei. Si sa pierd cu Simona e frumos", a vorbit despre meciul cu Halep, Swiatek.D.A.