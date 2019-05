Inca o favorita de pe partea de tablou a Simonei Halep, eliminata de la Roland Garros: Sportiva noastra are un culoar extraordinar de accesibil

Ziare.

Cea mai recenta victima este rusoaica Daria Kasatkina, favorita numarul 21 a Openului Frantei.Tenismena din Rusia a fost eliminata in turul doi de Monica Puig (59 WTA ), care s-a impus cu 6-3, 6-1, dupa o ora si 12 minute de joc.In acest moment, pe partea de tablou a Simonei a ramas o singura favorita, Lesia Tsurenko (favorita 27), pe care ar putea-o intalni in turul 3.Astfel, Tsurenko ar fi singura jucatoare cu statut de cap de serie pe care Simona ar putea sa o intalneasca pana in semifinale, tinand cont ca si pe celalalt sfert surprizele au fost numeroase si nu a mai ramas nicio favorita.Simona va juca in aceasta seara in turul doi de la Roland Garros cu poloneza Magda Linette, dupa ora 19:00, in direct pe Ziare.com.C.S.