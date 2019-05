Incep meciurile pe bani grei la Roland Garros: Miza financiara a duelurilor din turul doi

Ziare.

Daca o va invinge pe Magda Linette, sportiva noastra va avea asigurat un cec in valoare de 143 de mii de euro.In aceeasi situatie se afla si Irina Begu si Sorana Cirstea , celelalte doua jucatoare din Romania calificate in turul doi de la Roland Garros.Sorana Cirstea o va intalni in turul doi pe Aliona Bolsova Zadoinov (137 WTA ), in timp ce Irina Begu se va duela cu Karolina Muchova (73 WTA ).Toate cele trei meciuri vor avea loc joi, la ore ce nu au fost stabilite momentan de organizatori.In cazul in care vor fi eliminate in turul doi, sportive noastre vor primi cate 87 de mii de euro.C.S.