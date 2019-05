Lesia Tsurenko, despre meciul cu Simona Halep de la Roland Garros: Ce cosmar a avut ucraineanca pe teren

Ziare.

Tsurenko spune ca se asteapta la o partida foarte dificila contra Simonei, mai ales ca a pierdut toate cele sapte meciuri disputate pana acum."Sper ca ma voi simti mult mai bine cu Simona Halep . Nu vreau sa ma mai gandesc la altceva in afara de tenis. Trebuie sa fac punctele mai lungi ca sa am sanse sa raman in meci. Sunt incantata ca voi juca cu Simona, am evoluat deja contra ei de cateva ori in acest an. Ea e o mare specialista pe zgura asa ca trebuie sa fiu la potential maxim. Eu o sa fac tot ce pot!", a spus Tsurenko, citata de Fanatik. De altfel, jucatoarea din Ucraina a dezvaluit ca a trait un adevarat cosmar pe teren la Roland Garros, in timpul meciului cu Aleksandra Krunici.Tsurenko spune ca a constatat brusc ca are 30 de ani si ca viata se scurge, fapt ce a afectat-o."Ieri a fost una din cele mai proaste zile din viata mea, de ziua mea, cand am facut 30 de ani. Am inceput in timpul meciului sa ma gandesc ca acum am 30 de ani si nu mai am prea mult timp de jucat in circuitul WTA . Corpul meu nu ma mai asculta si am vrut chiar sa termin odata meciul! Am dat si cu racheta de pamant pana am facut-o praf! Noroc ca s-a intrerupt partida, ca nu stiu ce pateam! Nici nu am dormit apoi toata noaptea", a adaugat Tsurenko.Partida dintre Simona si Tsurenko va avea loc sambata, la o ora ce nu a fost stabilita momentan, in direct pe Ziare.com.C.S.