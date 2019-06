Lesia Tsurenko explica de ce a pierdut atat de clar meciul cu Simona Halep de la Roland Garros

Ziare.

Favorita numarul 27 de la Openul Frantei spune ca a fost epuizata din punct de vedere fizic dupa meciul din turul precedent, cu Aleksandra Krunici."Nu-mi convine deloc sa joc cu Simona Halep! Cand o intalnesti, trebuie sa fii fresh, iar astazi n-a fost cazul pentru mine. Halep nu e ca Osaka. Ea are un stil multiplu, iar asta este cea mai mare problema pentru mine pentru ca prefer sa joc pe contra.Ce nu mi-a iesit astazi? Totul! A fost un gol imens! Probabil mi-am epuizat toata energia in meciul cu Krunici. Nu am mai avut nici forta fizica, nici forta mentala", a spus Tsurenko. Amintim ca Simona Halep s-a calificat fara emotii in optimile de finala ale turneului de la Roland Garros.Sportiva noastra a invins-o pe favorita numarul 27, Lesia Tsurenko, scor 6-2, 6-1.Aceasta a fost a opta victorie pentru Simona din tot atatea partide disputate cu Tsurenko.In optimile de finala, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Monica Puig (59 WTA ) si Iga Swiatek (104 WTA ).Partida din optimi va avea loc luni, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata, in direct pe Ziare.com.C.S.