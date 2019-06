LIVE Simona Halep joaca ACUM in optimi la Roland Garros

Simona Halep - Iga Swiatek 6-1/ 3-0

Ziare.

com

In duelul pentru calificarea in sferturi, sportiva noastra infrunta o adversara abordabila, este vorba despre poloneza Iga Swiatek, locul 104 in clasamentul WTA la zi.19:02 - Game Halep si romanca are din nou 3-0!18:59 - Break din nou pentru Simona!18:57 - Swiatek schimba pantofii sport si avem parte de o pauza scurta.18:55 - Simona isi face serviciul in primul game din setul secund.18:51 -18:46 - Cumva surprinzator, dar poloneza face breakul.18:41 - Break Simona si este deja 5-0!18:38 - Game Halep si se pare ca sportiva noastra nu va avea probleme in acest prim set.18:35 - Break Simona si romanca are 3-0!18:33 - Simo concretizeaza breakul si se distanteaza.18:29 - Debut perfect pentru Halep, cu break in primul game!18:27 - Incepe meciul! Poloneza este prima la serviciu!18:18 - Intra pe teren cele doua jucatoare, Swiatek fiind prima. Simona primeste aplauze pe un Chatrier destul de gol.18:05 Thiem il invinge in trei seturi pe Monfils si elibereaza terenul pentru Halep! In cateva minute o vom vedea pe romanca pe "Chatrier".