LIVE Simona Halep, in primul tur la Roland Garros

*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea scorului18:19 - Meciul Simonei va incepe dupa ora 19:00. Asteptam finalul de la meciul Osaka - Schmiedlova, care a intrat in set decisiv.17:32 - Mai picura un pic la Paris, dar jocurile s-au reluat!17:30 - Conform meteorologilor, ploaia se va opri in 5 minute.17:23 - La Paris a inceput sa ploua si meciurile au fost oprite. Ramaneti cu noi pentru detalii in timp real.Simona ocupa locul 3 in clasamentul WTA , in timp ce adversara sa este pe locul 47.La casele de pariuri , Simona este favorita clara, avand cota 1.12 pentru a obtine victoria.Singura intalnire precedenta a avut loc anul trecut la Cincinnati, cand Simona s-a impus in trei seturi.Partida este televizata de EuroSport Romania.