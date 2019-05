LIVE Simona Halep, ACUM in turul doi de la Roland Garros

Ziare.

19:24 - Simona incepe meciul cu un break!19:14 - Meciul va incepe cu Linette la serviciu.19:12 - Simona Halep intra pe teren!19:03 - Meciul va incepe in cateva minute!Info:Simona ocupa locul 3 in clasamentul WTA, in timp ce Linette este pe locul 87.Aceasta este prima intalnire dintre cele doua jucatoare.La casele de pariuri, Simona e considerata mare favorita, avand cota 1.04 pentru a obtine victoria.Pana la victoria din primul tur de la Roland Garros, Linette inregistrase cinci infrangeri la rand.Meciul este televizat de Eurosport.