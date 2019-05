LIVE Simona Halep isi afla adversara din turul trei la Roland Garros

Aleksandra Krunic - Lesia Tsurenko 7-5, 5-7, 6-6

Ziare.

com

Desfasurarea intalnirii:*apasati tasta refresh (F1) /pull down in app Ziare.com pentru actualizarea paginii*incepe in jurul orei 14:00Partida a fost suspendata joi seara din cauza lasarii intunericului.Castigatoarea o va intalni in turul trei pe Simona Halep.26 mai - 9 iunie e perioada in care se desfasoara Roland Garros 2019.I.G.