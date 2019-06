Marketa Vondrousova face un salt de rasunet in clasamentul WTA dupa parcursul de exceptie de la Roland Garros

Ziare.

com

Tanara sportiva din Cehia este deja calificata in sferturile de finala, motiv pentru care va face un salt impresionant.Vondrousova a urcat deja 11 locuri in ierarhia mondiala si este pe locul 27 - cea mai buna clasare din cariera sa.Ea mai poate urca insa si mai mult, in functie de rezultatele pe care le va avea in continuare la Roland Garros Sportiva in varsta de 19 ani si-a asigurat si un cec in valoare de 415 mii de euro pentru accederea in aceasta faza a competitiei.In sferturile de finala, Vondrousova o va intalni pe croata Petra Martici.C.S.