Martina Navratilova explica eliminarea dezamagitoare a Simonei Halep de la Roland Garros

Multipla campioana de Grand Slam spune ca Simona a fost coplesita de presiunea apararii trofeului de anul trecut."Barty a profitat de haosul din tenisul feminin, unde cele mai bune jucatoare nu au ajuns la linia de finish. A fost un turneu atat de unic, atat de rar, cu jucatoare de top eliminate in primele tururi, precum Simona Halep, care nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor si nu a reusit sa gestioneze presiunea de a-ti apara titlul", a afirmat Navratilova, citata de Tennis World USA. Amintim ca Simona Halep a parasit Roland Garros in sferturile de finala, fiind eliminata de Amanda Anisimova, o jucatoare in varsta de 17 ani.Pentru sportiva noastra urmeaza cateva zile libere, pana pe 24 iunie, cand va evolua in turneul de la Eastbourne.C.S.