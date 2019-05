Martina Navratilova mizeaza pe Simona Halep la Roland Garros

Ziare.

Martina Navratilova (62 de ani, fost lider mondial) a analizat acest turneu de Mare Slem de la Roland Garros, avand numai cuvinte de lauda despre Simona Halep, 3 mondial acum, la 27 de ani, pe care o vede certa favorita sa triumfe din nou pe zgura pariziana."Trebuie sa o aleg pe Simona Halep ca favorita. Este detinatoarea trofeului si probabil este increzatoare, a obtinut rezultate bune si este sanatoasa. Cu combinatia ei de aparare si atac, este capabila sa joace un tenis mai bun decat oricine pe aceasta suprafata. Halep se misca foarte bine pe alte suprafete, dar cred ca se misca si mai bine pe zgura. Acopera bine terenul, returneaza bine si le forteaza pe adversare sa joace game-uri lungi, in care pot gresi. Va fi greu sa o bata cineva pe Halep!Toate jucatoarele care lovesc foarte bine - Naomi Osaka Karolina Pliskova sau Petra Kvitova - vor avea o sansa in fata ei, dar vor fi nevoite sa joace un tenis de foarte buna calitate", puncta Navratilova intr-o analiza facuta pe site-ul oficial al celor de la WTA Tennis La capatul unei cariere mai mult decat prolifice, Martina Navratilova, nascuta in Cehoslovacia, dar reprezentand apoi SUA, a strans 18 turnee de Mare Slem in vitrina.Simona Halep va debuta marti la Roland Garros intr-o partida din turul I cu Ajla Tomljanovici din Australia, 47 WTA Simona Halep este detinatoarea titlului de la Roland Garros, are 27 de ani, a mai facut 2 finale la French Open, in 2014 si 2017, iar toate partidele sale in Franta vor fi LIVE text pe Ziare.com.D.A.