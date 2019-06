Mats Wilander a avut o curiozitate legata de Daniel Dobre: Raspunsul Simonei Halep

Ziare.

Legendarul tenismen a intrebat-o pe Simona cum se intelege cu Daniel Dobre si daca acesta are ceva in comun cu Darren Cahill "E o persoana diferita, dar il stiu de multi ani. Am lucrat impreuna si inainte de Darren Cahill. Ne intelegem foarte bine. Stiu ca e foarte emotiv, e roman. Colaboram foarte bine", a raspuns Simona la Eurosport. Amintim ca Simona Halep s-a calificat fara emotii in optimile de finala ale turneului de la Roland Garros Sportiva noastra a invins-o pe favorita numarul 27, Lesia Tsurenko, scor 6-2, 6-1.Aceasta a fost a opta victorie pentru Simona din tot atatea partide disputate cu Tsurenko.In optimile de finala, Simona se va duela cu poloneza Iga Swiatek (104 WTA ).Partida din optimi va avea loc luni, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata, in direct pe Ziare.com.C.S.