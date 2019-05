Mats Wilander dezvaluie ce il ingrijoreaza la Simona Halep dupa ce a vazut meciul de astazi de la Roland Garros

Ziare.

Expertul Eurosport a afirmat ca este ingrijorat de faptul ca Simona nu a reusit sa inchida confruntarea cu Linette in setul secund, cand a avut 5-3 si a ratat trei mingi de meci."Cred ca este o ingrijorare pentru Simona deoarece a condus, ar fi trebuit sa castige in setul al doilea si nu a reusit. A fost puternica si a castigat in decisiv totusi. Linette a jucat foarte bine la punctele importante, dar, atunci cand esti o jucatoare buna precum Simona, trebuie sa gasesti motivele pentru care s-a intamplat asta.Imi place ca este puternica, foarte calma. Nu s-a simtit bine, dar mi-a placut ca nu s-a panicat in aceste doua tururi", a spus Wilander la Eurosport.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in turul trei de la Roland Garros dupa ce a invins-o pe poloneza Magda Linette (87 WTA ).Ocupanta locului 3 WTA s-a impus dupa un meci de mare lupta, pe care l-a castigat cu 6-4, 5-7, 6-3.Mai departe, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Lesia Tsurenko (27 WTA) si Aleksandra Krunic (76 WTA).Partida din turul trei va avea loc sambata, la o ora ce nu a fost anuntata momentan.Pentru calificarea in turul 3, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 142 de mii de euro.C.S.