Mats Wilander o avertizeaza pe Simona Halep inaintea urmatorului meci de la Roland Garros

Wilander ii transmite Simonei ca nu va avea un meci usor desi va intalni o adversara in varsta de doar 17 ani."Anisimova nu are 17 ani, poate doar in buletin sa-i aiba. Ea intelege bine tenisul, este matura si are un joc fantastic. Mai are nevoie de forta, dar, per-ansamblu, este o jucatoare fantastica", a spus Wilander la EuroSport.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Roland Garros dupa ce a invins-o pe poloneza Iga Swiatek cu 6-1, 6-0.In faza urmatoare, sportiva noastra se va duela cu americanca Amanda Anisimova, aflata pe locul 51 in clasamentul WTA Partida dintre Simona si tanara de 17 ani va avea loc miercuri, la o ora ce nu a fost stabilita momentan, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Daca se va califica in semifinale, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Ashleigh Barty si Madison Keys.C.S.