Meciuri de foc in turul doi la Roland Garros: Cum arata partea de tablou a Simonei Halep

Traseu confortabil pentru Simona Halep

Trei reprezentante ale Romaniei au ajuns in aceasta faza a competitiei, insa meciurile Simonei Halep, Soranei Cirstea si Irinei Begu vor avea loc joi.Daca in prima runda, jocurile au fost mai dezechilibrate, avand in vedere pozitiile din clasamentul WTA, in turul doi deja avem parte de cateva dueluri extrem de echilibrate, cum ar fi:Naomi Osakva vs Victoria AzarenkaSofia Kenin vs Bianca AndreescuDanielle Collins vs Ashleigh BartyBelinda Bencic - Laura SiegemundPetra Martic vs Kristina MladenovicSimona Halep a trecut cu ceva emotii in runda inaugurala de Ajla Tomljanovic, insa n-ar trebui sa aiba probleme pana in sferturi.In turul doi, reprezentanta noastra o va intalni pe poloneza Magda Linette, aflata pe locul 87 in ierarhia WTA, pentru ca in turul trei sa poata da peste favorita numarul 27, ucraineanca Lesia Tsurenko.Apoi, in optimi, cea mai periculoasa adversara se anunta rusoaica Daria Kasatkina, a 21-a favorita.Sorana Cirstea si Irina Begu, celelalte doua tenismene romane care au trecut de runda inaugurala la Openul Frantei, se pot declara si ele multumite cu felul in care arata partea lor de tablou, urmand a da piept in turul doi cu:Sorana Cirstea vs Aliona Bolsova (locul 137 WTA)Irina Begu vs Karolina Muchova (locul 73 WTA)26 mai - 9 iunie e perioada in care se desfasoara Roland Garros 2019.I.G.