Misiune foarte grea pentru Simona Halep: Ce trebuie sa faca pentru a nu iesi din top 5 WTA

Ziare.

com

In clasamentul in timp real, Simona se afla acum pe locul 8 WTA , iar sansele sa ramana in top 5 WTA si dupa Roland Garros sunt destul de mici.Pentru a mai avea sanse teoretice sa ramana in top 5 WTA, Simona Halep este obligata sa ajunga pana in finala. Daca nu se va califica in finala, Simona va iesi din top 5 WTA.Chiar si cu o prezenta in finala a Simonei, calculele sunt destul de dificile. Pe langa calificarea in finala, Simona ar mai avea nevoie ca Ashleigh Barty sa nu se califice in semifinale, Elina Svitolina sa nu ajunga in finala, iar Sloane Stephens sau Anastasija Sevastova sa nu castige turneul.Simona mai are de aparat 1930 de puncte de anul trecut, iar acest lucru face ca misiunea sa sa fie foarte dificila.Cu o eliminare rapida, Simona risca chiar sa iasa din top 10 WTA dupa mai bine de cinci ani.Simona o va intalni in turul urmator de la Roland Garros pe poloneza Magda Linette, joi, la o ora ce nu a fost stabilita momentan.C.S.