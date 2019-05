Motivul pentru care Simona Halep a tinut s-o felicite pe Magda Linette

Ziare.

Halep a obtinut o victorie in trei seturi si in primul tur, in fata australiencei Ajla Tomljanovic."Acest meci a fost diferit, deoarece am condus si am avut si puncte de meci. Am fost increzatoare ca voi castiga. Stiam ca sunt capabila sa castig. Astfel, in setul al treilea mi-am spus sa fiu calma, sa imi fac in continuare jocul, ca in primele doua seturi, nu conta ca l-am pierdut pe al doilea", a declarat Halep, calificata in turul al treilea (saisprezecimi de finala) la Paris pentru al patrulea an la rand."Am incercat sa deschid unghiurile mai mult, deoarece ea juca foarte, foarte bine mingile de aproape. Am incercat, de asemenea, sa joc mai mult cu primul serviciu. Cred ca am fost mai puternica din punct de vedere mental si am reusit sa castig", a explicat Halep, citata de site-ul WTA.Romanca s-a referit si la faptul ca a fost prima sa confruntare cu Magda Linette: "Nu stiam la ce sa ma astept, deoarece nu am mai jucat impotriva ei si nu stiam cum va veni mingea. Cu siguranta a facut un meci mare, nivelul a fost unul foarte inalt".. Cred ca e un lucru mare si va fi bine pentru increderea ei in perspectiva turneelor viitoare", a adaugat Simona Halep.Campioana s-a aratat bucuroasa de faptul ca a ramas in cursa pentru titlu la Roland Garros: "In primul rand, e bine ca sunt inca in turneu. In al doilea rand, ma pot bucura de mai multe meciuri, sunt relaxata. Am castigat titlul, iar acum trebuie sa va daca sunt capabila sa reusesc din nou. Ma motivez in fiecare zi, incerc sa ma fortez de fiecare data si cred ca e mai frumos anul acesta".Simona Halep s-a calificat in runda a treia a turneului de Mare Slem parizian, joi, dupa o victorie in trei seturi in fata polonezei Magda Linette, cu 6-4, 5-7, 6-3.In turul urmator, Halep o va infrunta pe invingatoarea dintre sarboaica Aleksandra Krunic si ucraineanca Lesia Turenko. Meciul s-a intrerupt, joi, din cauza intunericului, dupa doua ore si 25 de minute, la scorul de 6-6 in setul decisiv, dupa ce Krunic s-a impus cu 7-5 in primul act, iar Turenko a castigat setul secund cu 7-5. Krunic a ratat o minge de meci la scorul de 6-5 in decisiv.