Organizatorii de la Roland Garros au anuntat ora de start a partidei Simonei Halep in optimile de finala

Astfel, Simona Halep va intra in sesiunea de seara pe teren la Roland Garros, urmand sa evolueze pe terenul central Philippe Chatrier, dupa ora 18.30.Ziua pe Chatrier incepe de la ora 12, cu meciurile dintre Kenin si Barty, apoi Djokovici si Struff si Dominic Thiem versus Gael Monfils.Partida dintre Halep si Swiatek (104 WTA ) va fi prima intalnire directa intre cele doua si va fi transmisa LIVE text pe Ziare.com.Maine de la ora 12 vom mai avea un roman la Roland Garros, e vorba de Horia Tecau in sferturi la dublu. Acesta, impreuna cu Jean-Julien Rojer din Olanda, favoritii 10, vor intalni cuplul argentinian Schwartzman - Pella, in primul joc de pe arena Simonne Mathieu.Halep este campioana en-titre de la Roland Garros si trebuie sa isi apere cele 2000 de puncte cucerite acum un an daca nu vrea sa coboare vertiginos in clasamentul WTA Invingatoarea din partida de mai sus va evolua cu invingatoarea jocului Anisimova - Bolsova.Turneul de la Roland Garros este televizat pe EuroSport.