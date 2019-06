Performanta remarcabila atinsa de Simona Halep, la finele Roland Garros. E singura tenismena care detine un asemenea record, dupa anul 2000

Ziare.

com

Fostul lider mondial WTA , romanca de 27 de ani care de luni incolo va cobori pana pe locul 8 mondial, este singura tenismena dupa anul 2000 care a reusit sa castige trofeul la Roland Garros, atat la junioare, cat si la senioare.Simona Halep a reusit mai intai sa cucereasca titlul la Roland Garros la junioare in 2008, dupa o finala suta la suta romaneasca, in fata Elenei Bogdan, scor 6-4, 6-7 (3-7), 6-2.Apoi, asa cum toata lumea stie, Halep spargea gheata anul trecut la French Open, castigand primul sau titlu de Mare Slem la senioare, dupa alte 3 finale pierdute, doua chiar la Paris si una la Australian Open In marea finala din 2018, romanca trecea de Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1.Dupa finala consumata sambata la junioare la RG, finala castigata in premiera de o sportiva din Canada la Roland Garros, e vorba de Leylah Fernandez, care a dispus de Emma Navarro din SUA, scor 6-3, 6-2, site-ul oficial al celor de la WTA anunta aceasta premiera legata de Simona Halep, care este singura tenismena dupa anul 2000 cu titluri cucerite la Roland Garros atat la junioare, cat si la senioare.Puteau fi doua sportive de acest fel, daca la aceasta editie de French Open triumfau una dintre urmatoarele: Belinda Bencici, Kiki Mladenovici, Elina Svitolina sau Daria Kasatkina, sportive care au castigat pe zgura pariziana ca junioare in 2009 (Mladenovici), 2010 (Svitolina), 2013 (Bencici) sau 2014 in ce o priveste pe Kasatkina.Merita amintit faptul ca ultima sportiva care bifa aceasta performanta a Simonei Halep de la Roland Garros, deci titlu atat la junioare cat si la senioare, dupa 2000, in cadrul turneului de la Australian Open este Victoria Azarenka, la Wimbledon vorbim de Amelie Mauresmo, iar la US Open despre legendara Lindsey Davenport.Simona Halep a fost eliminata in 2019 in sferturi la Paris de catre Amanda Anisimova, SUA, 17 ani, dupa un meci dominat clar de sportiva cu parinti nascuti in Rusia, scor 2-6, 4-6.Finala de la Roland Garros a fost castigata sambata de Ashleigh Barty, care a trecut de Marketa Vondrousova, 6-1, 6-3.Citeste si: