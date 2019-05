Premii marite la Roland Garros: WTA anunta cat a primit Simona Halep in urma cu 12 luni si cat e recompensa anul acesta.

Ziare.

com

Anul acesta, Federatia Franceza de Tenis a marit premiile cu 8% fata de editia precedenta.42,661 de milioane de euro vor fi premiile totale la editia din acest an a Grand Slam-ului de la Paris.Castigatorii la simplu vor fi recompensati cu cate 2,3 milioane de euro, cu 100.000 de euro mai mult ca anul trecut.Pentru triumful de anul trecut, Simona Halep a primit cate un cec in valoare de 2,2 milioane de euro, dupa cum anunta, luni, site-ul oficial al WTA.Castigator: 2,3 milioane euro (+4,55%)Finalist: 1,18 milioane euro (+5,36%)Semifinale: 590.000 euro (+5,36%)Sferturi: 415.000 euro (+9,21%)Optimi: 243.000 euro (+9,46%)Turul 3: 143.000 euro (+10%)Turul 2: 87.000 euro (+10,13%)Turul 1: 46.000 euro (+15%)Vezi si:Openul Frantei se va desfasura in perioada 27 mai - 9 iunie.I.G.