Presa americana trage un semnal de alarma in privinta Simonei Halep, dupa parcursul dezamagitor de la Roland Garros

Portalul Tennis World USA scrie ca parcursul slab de la Roland Garros ar putea fi completat de unul si mai slab in sezonul pe iarba, tinand cont ca sportiva noastra nu se descurca deloc pe aceasta suprafata.Mai mult, jurnalistii americani remarca faptul ca Simona nu este intr-o forma prea buna nici fizic, dar nici mental."Simona a ajuns in sferturile de finala intr-un moment in care parea favorita la castigarea turneului. O greseala! Nu este intr-o forma buna nici fizic, nici mental, iar acum urmeaza cea mai groaznica parte a sezonului pentru ea, pe iarba. E epuizata, cum se intampla prea des!", a scris sursa citata.Simona este inscrisa la doua turnee pe iarba - Eastbourne, incepand cu 24 iunie, si Wimbledon , dupa 1 iulie.C.S.