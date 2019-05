Presa internationala, despre victoria cu emotii obtinuta de Simona Halep la Roland Garros

Ziare.

Campioana en-titre a depasit o provocare impresionanta din partea Magdei Linette pentru a ajunge in turul 3. Simona a ratat trei mingi de meci in setul secund, pe care l-a si pierdut, dar si-a revenit si a obtinut calificarea in turul trei.Simona si-a aratat intentiile inca din startul meciului, cand a facut break, dar Linette s-a tinut tare si a echilibrat. Romanca a controlat setul decisiv inca de la inceput si s-a distantat la 5-1, dar erorile nefortate au inceput sa apara in jocul sau. Halep a obtinut insa calificarea cu ajutorul unui break pe final.Campioana de anul trecut este inca in cursa pentru a obtine al doilea titlu la Paris. Romanca a avut viata grea, dar in cele din urma a inchis meciul cu Magda Linette, o jucatoare foarte agresiva, ce i-a pus multe probleme romancei.Simona Halep se califica dupa un meci in care a suferit. A fost un meci deloc amical pentru Simona, care a trebuit sa traga din greu pentru a obtine victoria.Romanca parea in control in setul secund, cand a condus cu 5-3, dar a pierdut trei mingi de meci si s-a ajuns in decisiv. Aici, romanca si-a redescoperit forma, insa a avut din nou probleme pe final, la linia de sosire. Amintim ca Simona Halep s-a calificat in turul trei de la Roland Garros dupa ce a invins-o pe poloneza Magda Linette (87 WTA ).Ocupanta locului 3 WTA s-a impus dupa un meci de mare lupta, pe care l-a castigat cu 6-4, 5-7, 6-3.Mai departe, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Lesia Tsurenko (27 WTA) si Aleksandra Krunic (76 WTA).Partida din turul trei va avea loc sambata, la o ora ce nu a fost anuntata momentan.Pentru calificarea in turul 3, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 142 de mii de euro.C.S.