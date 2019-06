Presa internationala, despre victoria superba obtinuta de Simona Halep la Roland Garros

Ziare.

Campioana Simona Halep s-a intors in a doua saptamana de la Roland Garros. Halep incearca sa devina prima femeie ce isi pastreaza coroana de la Roland Garros, din 2007 incoace, cand Justine Henin a castigat titlul pentru doi ani la rand. In meciul cu Tsurenko, loviturile consistente si anduranta defensiva, combinate cu problemele la serviciu ale lui Tsurenko, i-au permis romancei sa se califice in 55 de minute. Romanca a castigat 18 din cele 19 puncte de pe al doilea serviciu al lui Tsurenko.Simona Halep si-a facut treaba usoara in partida cu Lesia Tsurenko. Ucraineanca nu si-a pastrat niciodata serviciul in acest meci, pierzand toate cele opt game-uri.Simona a dominat-o categoric pe Tsurenko. Romanca a avut nevoie de doar 55 de minute pentru a obtine victoria. Dupa ce in precedentele doua meciuri a avut nevoie de cate trei seturi, de aceasta data Simona si-a demonstrat valoarea. Simona a gasit rapid cheia partidei cu Tsurenko.Simona Halep a preluat comanda la Roland Garros! Romanca a facut o adevarata instructie cu adversara sa! Nu i-a dat nicio sansa si a castigat intr-o maniera entuziasmanta! Amintim ca Simona Halep s-a calificat fara emotii in optimile de finala ale turneului de la Roland Garros.Sportiva noastra a invins-o pe favorita numarul 27, Lesia Tsurenko, scor 6-2, 6-1.Aceasta a fost a opta victorie pentru Simona din tot atatea partide disputate cu Tsurenko.In optimile de finala, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Monica Puig (59 WTA ) si Iga Swiatek (104 WTA ).Partida din optimi va avea loc luni, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata, in direct pe Ziare.com.C.S