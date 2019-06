Prima reactie a Simonei Halep dupa victoria categorica de la Roland Garros

Ziare.

Sportiva romana a declarat ca, desi a avut parte de un meci usor din punct de vedere al rezultatului, emotional a fost o partida complicata pentru ca nu stia la ce sa se astepte din partea unei adversare pe care nu o cunostea."Dupa acest meci cred ca trebuie doar sa ma antrenez mai mult, nu ma gandesc neaparat sa imi imbunatatesc jocul. Stiam ca e o adversara puternica, poate ca azi a fost putin emotionata. Eu cred ca am jucat un tenis de calitate. Din punct de vedere emotional nu a fost deloc usor pentru ca nu stiam cum joaca adversara mea, insa ma bucur ca am castigat", a spus Simona la EuroSport.Simona Halep s-a calificat, luni, in sfeturile de finala de la Roland Garros dupa o victorie categorica impotriva polonezei Iga Swiatek.Sportiva noastra s-a impus cu un incredibil 6-1, 6-0 in numai 45 de minute de joc!Mai departe, pe Halep o asteapta in sferturile de finala un meci cu invingatoarea duelului dintre Amanda Anisimova si Aliona Bolsova Zadoinov, surprinzatoarea spaniola nascuta in Chisinau.M.D.