"Problema" neobisnuita pentru Simona Halep la Roland Garros: E prea fericita ca sa joace la cel mai inalt nivel

Campioana en-titre la Paris, Simona se bucura in 2019 de toata atentia organizatorilor si fanilor, astfel ca ii este greu sa se concentreze.De asemenea, victoria de anul trecut a facut ca ea sa isi indeplineasca marele obiectiv al carierei, castigarea Openului Frantei, iar in prezent trebuie sa isi caute motivatia."Probabil ca sunt prea fericita, dar ma bucur ca ma aflu in aceasta postura, trebuie sa recunosc. Voi incerca sa fac lucrurile ca atunci cand eram copil, sa ma bucur de aceasta perioada. Imi doream mult de tot sa castig, iar dupa ce am reusit sa imi ating acest obiectiv acum vreau doar sa ma bucur si sa zambesc.La tragerea la sorti, cand am avut ocazia sa ating din nou trofeul, am vrut sa il iau acasa, insa nu am avut voie. Inca sunt motivata deoarece cariera mea nu se opreste la castigarea unui Grand Slam sau dupa atingerea unui loc in clasament. Joc tenis pentru ca imi place tenisul. Sunt aici pentru ca imi place viata de sportiv. Imi place sa imi fac prieteni noi, imi place sa fiu alaturi de oameni, iar acum descopar o noua viata in circuitul WTA ", a spus Simona in cadrul unei conferinte de presa.Simona Halep va debuta la Roland Garros 2019 impotriva unei adversare accesibile, este vorba despre australianca Ajla Tomljanovic, ocupanta locului 47 in clasamentul feminin.Romanca a castigat, anul trecut, singurul duel direct dintre ele pe hardul de la Cincinnati.Partida dintre Halep si Tomljanovic va avea loc cel mai probabil luni la o ora ce va fi anuntata de organizatori.M.D.