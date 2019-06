Probleme pentru Simona Halep inaintea optimilor de la Roland Garros

Ziare.

Potrivit celor de la ProSport , sportiva noastra a ales sa se pregateasca, luni, pe cel mai indepartat teren al complexului din Paris, cel cu numarul 16, incercand probabil sa evite presa.Ajunsa acolo a constatat ca terenul este ocupat cu o alta sedinta de pregatire, asa ca si-a inceput antrenamentul pe terenul numarul 15, pe care l-a eliberat dupa numai cateva minute.Ajunsa pe "16", a fost nevoita sa se pregateasca in ploaie, astfel ca sedinta de pregatire a fost una departe de ideal.Simona va juca luni, dupa ora 18:00, in direct pe site-ul Ziare.com, in optimile de finala de la Roland Garros.