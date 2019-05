Programul de la Roland Garros: Iata de la ce ore vor juca Simona Halep si Irina Begu

Ziare.

Potrivit unui comunicat oficial, meciul dintre Simona Halep si Lesia Tsurenko va avea loc de la ora 12:00 (ora Romaniei).Partida este prima de pe terenul central Philippe-Chatrier si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Simona a castigat toate cele sapte partide disputate pana acum cu jucatoarea din Ucraina, aflata pe locul 27 WTA In schimb, Irina Begu va juca dupa ora 18:00 impotriva americancei Amanda Anisimova (51 WTA ), de asemenea in direct pe Ziare.com.Meciul Irinei este al patrulea al zilei programat pe terenul cu numarul 1.C.S.