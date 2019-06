Reactia Igai Swiatek dupa infrangerea usturatoare suferita in fata Simonei Halep la Roland Garros

Ziare.

Tanara jucatoare poloneza a afirmat ca a fost coplesita de emotii, motiv pentru care a pierdut categoric partida."Cand eram copil o priveam la televizor si acum am jucat cu ea. Sper sa castige din nou Roland Garros la felul in care joaca. M-a surprins teribil prin faptul ca eu pregateam actiunea intr-un anumit fel si ea imi raspundea exact invers la ce ma asteptam. Nu eram pregatita pentru astfel de raspunsuri si nu am stiut cum sa le fac fata.Nu mi-a iesit jocul absolut deloc in acest meci. Poate si emotia de a juca pentru prima data in viata mea pe o arena cum e Philippe Chatrier. E clar ca nu mai reuseam nici macar sa pun mingea in teren. Cred ca am fost si foarte stresata, dar din toate inveti si sunt convinsa ca data viitoare va fi mult mai bine. Admir la Simona Halep faptul ca are foarte multa rabdare si asta trebuie sa fac si eu ca sa progresez", a spus Swiatek, citata de Fanatik Amintim ca Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Roland Garros dupa ce a invins-o pe poloneza Iga Swiatek cu 6-1, 6-0.In faza urmatoare, sportiva noastra se va duela cu americanca Amanda Anisimova, aflata pe locul 51 in clasamentul WTA Partida dintre Simona si tanara de 17 ani va avea loc miercuri, la o ora ce nu a fost stabilita momentan, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Daca se va califica in semifinale, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Ashleigh Barty si Madison Keys.C.S.