Reactia Simonei Halep dupa ce a aflat ca nu mai are nicio sansa sa urce pe primul loc in clasamentul WTA la Roland Garros

Ziare.

com

In acest moment, doar Naomi Osaka Karolina Pliskova si Kiki Bertens mai au sanse la prima pozitie, dar Simona spune ca nu e deranjata de acest lucru."Nu mai lupt pentru asta! Am facut-o in ultimii doi-trei ani, dar ceea ce conteaza este pozitia de la finalul sezonului. Este bine ca apar jucatoare noi. Cred ca suntem zece jucatoare care putem castiga Roland Garros", a afirmat Simona, intr-un interviu pentru Le Journal du Dimanche. Pentru a fi sigura de prezenta pe primul loc in clasamentul WTA si dupa Roland Garros, Naomi Osaka are nevoie de o calificare in finala.In schimb, Karolina Pliskova si Kiki Bertens depind de rezultatele pe care le va inregistra Naomi Osaka.Pe de alta parte, Simona Halep va debuta marti la Roland Garros, urmand sa o intalneasca pe australianca Alja Tomljanovici, de la ora 16:00, in direct pe Ziare.comC.S.