Reactia Simonei Halep dupa ce Ashleigh Barty a castigat Roland Garros 2019

Tenismena noastra, eliminata surprinzator de Amanda Anisimova in sferturile de finala la editia din acest an a Roland Garros, a tinut s-o felicite pe australianca, anuntand ca e bucuroasa ca ea a castigat trofeul."Felicitari, Ashleigh Barty! Sunt atat de fericita pentru tine! Bucura-te de acel trofeu minunat", a scris Simona Halep pe pagina ei de Twitter.Tenismena din Australia, care incepand de luni va urca pe locul 2 in ierarhia WTA, a zdrobit-o in finala pe surprinzatoarea Marketa Vondrousova.6-1, 6-3 a fost scorul ultimului act al Openului Frantei, care a durat doar o ora si 10 minute.I.G.