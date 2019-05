Reactia Simonei Halep dupa victoria cu emotii de la Roland Garros

Ziare.

"Cred ca a fost un meci bun. Ea a jucat foarte bine cand eu am fost sus, in setul al doilea. Nu am putut inchide meciul in setul secund, dar mi-am propus sa raman calma in decisiv. Trebuie sa muncesc, sa fiu agresiva. Azi am stat cam in spatele terenului.Sper sa ma recuperez pentru urmatorul meci. Presiunea e pozitiva, incerc doar sa ma bucur de turneu, nu ma gandesc la puncte. Sunt calma si putin obosita", a spus Simona la EuroSport.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in turul trei de la Roland Garros dupa ce a invins-o pe poloneza Magda Linette (87 WTA ).Ocupanta locului 3 WTA s-a impus dupa un meci de mare lupta, pe care l-a castigat cu 6-4, 5-7, 6-3.Mai departe, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Lesia Tsurenko (27 WTA) si Aleksandra Krunic (76 WTA).Partida din turul trei va avea loc sambata, la o ora ce nu a fost anuntata momentan.Pentru calificarea in turul 3, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 142 de mii de euro.C.S.