Presa britanica trage un semnal de alarma in privinta Simonei Halep inainte de Roland Garros 2019

Ziare.

com

Portalul britanic Live Tennis a analizat sansele celor mai bune jucatoare din lume la castigarea Roland Garros, iar cand a venit vorba despre Simona Halep jurnalistii au prezentat-o ca fiind o sportiva vulnerabila, schimbata fata de editia din 2018."Halep a fost pe buna dreptate favorita certa din 2018, avand in vedere forma si istoria ei la acest turneu, dar anul acesta pare mult mai vulnerabila. Romanca nu a mai castigat un titlu din luna august si vine dupa o eliminare in turul doi de la Roma, in fata Marketei Vondrousova.A jucat finala de la Madrid, dar Kiki Bertens, Karolina Pliskova si Petra Kvitova sunt jucatoare aflate intr-o forma mult mai buna. Inca mai credem ca Halep este cea mai buna jucatoare pe zgura a momentului si ca poate castiga cu siguranta titlul, dar pare ca si-a pierdut din incredere si neinfricarea ce au caracterizat-o si au dus-o pe primul loc anul trecut", a scris sursa citata.Chiar si asa, Simona este considerata favorita la casele de pariuri , unde are cota cea mai mica pentru castigarea trofeului.Per total, pe langa titlul castigat anul trecut, Simona mai are in palmares doua finale la Roland Garros, in 2014 si 2017.Roland Garros 2019 va incepe duminica, iar cele mai importante evenimente vor fi in direct pe Ziare.com.C.S.