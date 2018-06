Simona Halep a castigat Roland Garros 2018, dupa o revenire fantastica in finala cu Sloane Stephens (Video)

Simona Halep - Sloane Stephens 3-6, 6-4, 6-1

SETUL III

Good things come to those who wait. @Simona_Halep earns her maiden Major title 3-6 6-4 6-1 over Sloane Stephens.



32e participation a un tournoi du Grand Chelem et tout premier titre Majeur ici a Roland-Garros! #RG18



- Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2018

SETUL II

A fight to the end.@Simona_Halep rebounds to capture the second set 6-4. Don't go anywhere.



Elle est de retour! Simona Halep remporte le 2e set 6-4, sur une faute en revers de Sloane Stephens. A suivre, le troisieme et dernier set#RG18 pic.twitter.com/01U4I25tHZ - Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2018

Finding her feet.@Simona_Halep fights back to get things back on serve in this second set.



Le retour de Simona? En tout cas la Roumaine debreak et gagne son jeu de service pour passer devant au score, 3-2! #RG18 pic.twitter.com/k1DBZL3CFo - Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2018

SETUL I

This is my fight song.@sloanestephens fired up as she takes the first set 6-3 over Halep.



Et premier set pour Sloane Stephens 6-3 qui joue de maniere remarquable! Gros combat entre les deux joueuses.#RG18 pic.twitter.com/CGDMCnDFeM - Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2018

.@sloanestephens consolidates the break to take a convincing 4-1 lead in the first set.



Premier break du match pour l'Americaine Sloane Stephens, qui confirme par la suite et prend le large dans ce 1er set, 4-1! #RG18 pic.twitter.com/TxFBt7VTvA - Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2018

Starting things off by leaving everything out on the court.#RG18 pic.twitter.com/55zWdOEKDx - Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2018

World No. 1 @Simona_Halep enters Court Philippe-Chatrier for her 3rd Roland-Garros final.



Can she capture her first Grand Slam title here today?#RG18 pic.twitter.com/kAg4cbdbAS - Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2018

Here she is!



What Simona and Sloane are playing for today...#RG18 pic.twitter.com/5Xq1GGbICc - Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2018

Flawless.



Stephens is a perfect 6-0 in tour-level finals, and has only dropped one set in those title triumphs. #RG18 pic.twitter.com/vVK3Kwwwph - Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2018

"I will play for the fans from all over the world, because I know that many are hoping me to win this Grand Slam finally."@Simona_Halep books a spot in her third Roland-Garros final with impressive straight sets win over former champion: https://t.co/dzz6ixWsgY#RG18 pic.twitter.com/BGLuJj9ilh - Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2018

Tenismena noastra in varsta de 26 de ani, aflata pentru a patra oara intr-o finala de Grand Slam, a invins-o in ultimul act al Openului Frantei pe americanca Sloane Stephens.3-6, 6-4, 6-1 a fost scorul finalei dintre Simona Halep si Sloane Stephens, dupa mai bine de doua ore de joc.La 40 de ani distanta de la succesul Virginei Ruzici, o alta tenismena romana cucereste Parisul. Si reuseste asta la 10 ani de la victoria obtinuta la juniori.3 e numarul finalelor de Grand Slam pe care Simona Halep le-a pierdut pana la aceasta minunata zi de 9 iunie 2018, in care tenismena noastra a spart in sfarsit ghinionul si a inchis gurile celor care mai aveau ceva sa-i reproseze.Dar n-a fost deloc usor, pentru ca Sloane Stephens, cu 6 finale castigate din tot atatea disputate inaintea partidei de pe arena Phillipe Chatrier, a facut unul dintre cele mai bune meciuri din cariera ei, chiar daca a pierdut.Tensimena din SUA, care de luni va ocupa locul 4 in clasamentul WTA, a fost pe tot terenul si daramat recordul la mingi returnate. Si astfel a castigat primul set intr-o maniera impresionanta cu 6-3.La fel de bine a inceput Sloane si setul secund si multi dintre noi ne-am adus aminte de finala de anul trecut cu Jelena Ostapenko. Spre deosebire de 2017, Simona n-a mai renuntat la lupta, ba chiar a luptat eroic si a reusit sa intoarca superb scorul.A reusit 4 game-uri la rand in setul doi, pe care si l-a adjudecat la 4, cu un break facut la 5-4, pentru ca apoi s-o surclaseze pe Sloane Stephens in setul 3, cu un joc demn de cea mai buna tenismena din lume.2,2 milioane de euro va primi Simona Halep pentru succesul de la Roland Garros.1 e locul de pe care Simona Halep va incepe cel de-al treilea Grand Slam al anului, Wimbledon, programat in perioada 2-15 iulie.18:11 - Simona Halep serveste pentru castigarea Roland Garros 2018.18:11 - Tenismena noastra castiga primele doua puncte ale game-ului, insa americanca nu renunta la lupta si isi face in cele din urma serviciul (5-1).18:04 - Simona isi face serviciul si e la un singur game distanta de castigarea primului turneu de Grand Slam din cariera (5-0).18:01 - BREAK SIMONA HALEP!!! Tenismena noastra nu renunta la nicio minge si reuseste un break FABULOS (4-0)!!!17:54 - Simona reuseste un nou serviciu bun si se distanteaza la 3-0 in acest set decisiv (3-0).17:50 - BREAK SIMONA! Tenismena din SUA comite din ce in ce mai multe erori nefortate, iar Simona e tenismena mai lucida in aceste momente (2-0).17:45 - Simona revine de la 0-30 si isi face serviciul (1-0).17:42 - Incepe setul decisiv, cu Simona Halep la serviciu. HAI SIMONA!E pentru prima oara o intalnire directa dintre Simona Halep si Sloane Stephens se va decide in setul decisiv.17:38 - Simona va servi prima in setul decisiv, dar nu inainte de o pauza de vestiar pentru ambele sportive.17:31 - Simona serveste bine si preia din nou conducerea intr-un moment foarte important al meciului (5-4).17:27 - Sloane asteapta si isi asuma putine riscuri, iar tactica da roade. Castigatoarea de la US Open egaleaza la 4 in acest set doi extrem de disputat (4-4).17:22 - Din nefericire, Simona isi pierde serviciul la 0. Sportiva romana ramane totusi in avantaj (4-3).17:20 - BREAK SIMONA! Al patrulea game la rand castigat de tenismena noastra, care va servi pentru a-si consolida breakul (4-2)17:15 - Simona reuseste un nou game la 0, iar tenismena noastra joaca de-a dreptul incantator in aceste momente, in timp ce americanca a inceput sa comita multe erori nefortate. HAI SIMONA (3-2)!17:12 - BREAK LA 0 REUSIT DE SIMONA HALEP! E primul break reusit de reprezentanta noastra si scorul devine egal in acest set secund, 2-2.17:11 - Fix in momentul in care s-a facut o ora de la startul finalei, Sloane Stephens comite prima dubla-greseala.17:08 - Simona isi face serviciul, dar Sloane continua sa returneze toate mingile, iar reprezentanta noastra trebuie sa lupte din greu pentru fiecare punct (1-2).17:04 - Americanca revine de 0-30 si isi face serviciul. Are 2-0 in setul doi, iar Simona trebuie sa schimbe ceva... (0-2).17:00 - Simona salveaza trei mingi de break, dar nu mai poate face nimic la cea de-a patra, iar Sloane Stephens reuseste din nou breakul si preia conducerea si in setul doi (0-1).Simona a mai pierdut primul set de doua ori la acest turneu, in meciurile cu Alison Riske si Angelique Kerber, dar a reusit sa revina si sa castige.16:55 - Simona serveste prima in setul doi.16:46 - Simona isi face ceva mai usor serviciul, dar are nevoie de un break pentru a ramane in set (3-5).12-2 raportul erorilor nefortate.16:42 - Americanca face 5-2 si e la doar un game distanta de castigarea primului set. Simona risca mai mult, insa americanca e pe tot terenul (2-5).16:38 - Sloane comite in sfarsit si cateva greseli nefortate, iar Simona isi castiga serviciul (2-4).16:33 - Simona lupta pentru fiecare minge, insa Sloane e de-a dreptul fantastica cand vine vorba de returnat mingi. Americanca scoate tot si se distanteaza in acest prim set (1-4).16:29 - Americanca returneaza incredibil si reuseste primul break al partidei. Joc lung si fara mari riscuri din partea lui Sloane, dar care a dat roade pana acum (1-3).16:23 - Sloane Stephens isi face serviciul si arata un joc solid in acest debut de meci (1-2).16:19 - Simona e evident tenismena mai agresiva, insa americanca returneaza foarte bine. Tenismena noastra are mult de muncit pentru a inchide punctele (1-1).16:13 - Inceput ezitant al Simonei, care pare ca nu si-a calibrat inca loviturile. Americanca se impune la 15 si castiga primul game al finalei (0-1).ora 16:09 - Sunt 27 de grade Celsius la Paris, dar exista ceva risc de ploaie.ora 16:08 - Inca doua minute de incalzire. HAI SIMONA!!!Reamintim ca Simona Halep si Sloane Stephens s-au mai intalnit de 7 ori pana in prezent, reprezentanta noastra castigand 5 dintre aceste partide, in timp ce americanca si-a adjudecat doua, ambele tocmai in 2013. Ultimele patru confruntari au fost castigate de Simona, precum si cele doua disputate pana acum pe zgura.ora 16:04 - Ambele sportive sunt sponsorizate de Nike si singura diferenta in privinta echipamentului e aceea ca Simona imbraca azi o fustita albastra, in timp ce Sloane poarta o fustita neagra.ora 16:03 - Trofeul Suzanne Lenglen a fost prezentat, de asemenea, asa cum se cuvine la un asemenea eveniment.ora 16:00 - Cele doua tenismene patrund pe teren, iar finala va incepe in mai putin de 10 minute.ora 15:56 - Se tine un moment de reculegere pentru fosta mare tenismena Maria Esther Buen, decedata in aceasta dimineata.ora 15:55 - Ion Tiriac, Nadia Comaneci, Gica Hagi si Gica Popescu sunt prezenti pe arena Phillipe Chatrier.ora 15:48 - Iata ce sfaturi a primit Simona Halep de la Ilie Nastase, cu scurt timp inaintea finalei:ora 15:38 - Simona a efectuat antrenamentul din aceasta dimineata pe arena centrala Phillipe Chatrier, pe care se va juca si finala, in timp ce Sloane Stephens s-a pregatit pe terenul numarul 4. Tenismena noastra a efectuat o sedinta scurta de pregatire, alaturi de Darren Cahill.ora 15:33 - Nadia Comaneci a venit special din SUA la Paris pentru finala Simonei: "N-am vrut sa pierd aceasta finala. E un lucru extraordinar orice s-ar intampla astazi. O s-o incurajez si sunt convinsa ca are o sansa mare sa castige. Trebuie sa joace exact asa cum stie. M-a impresionat la meciul cu Muguruza".ora 15:00 - A mai ramas doar o ora pana la startul finalei dintre Simona Halep si Sloane Stephens, iar vremea e excelenta la Paris, la ora partidei fiind anuntate 25 de grade Celsius.ora 15:00 - Organizatorii Grand Slam-ului de la Paris ne anunta ca "Simona e pregatita sa straluceasca".ora 15:00 - Sloane Stephens a castigat toate cele 6 finale disputate pana acum.ora 15:00 - E cea de-a 3-a finala la Roland Garros pentru Simona Halep, dupa ce in 2014 a fost invinsa de Maria Sharapova, iar in 2017 a pierdut cu Jelena Ostapenko.Finala se desfasoara pe arena centrala Phillipe Chatrier si e transmisa in direct la TV de posturile Eurosport si Pro TV.E cea de-a 4-a finala de Grand Slam si a 3-a la Roland Garros din cariera pentru Simona Halep, toate pierdute, in timp ce Sloane Stephens se afla la cea de-a doua finala de Grand Slam, dupa victoria obtinuta anul trecut la US Open.Simona Halep si Sloane Stephens s-au mai intalnit de 7 ori pana acum, scorul fiindu-i favorabil reprezentantei noastre cu 5-2:2012, Barcelona (zgura): 6-4, 6-4 pentru Simona;2013, Hobart (hard): 6-4, 6-0 pentru Sloane;2013, Australian Open (hard): 6-1, 6-1 pentru Sloane;2014, Roland Garros (zgura): 6-4, 6-3 pentru Simona;2015, Miami (hard): 6-1, 7-5 pentru Simona;2017, Washington (hard): 7-6, 6-0 pentru Simona;2017, Cincinnati (hard): 6-2, 6-1 pentru SimonaVezi:La casele de pariuri si in ochii specialistilor, Simona Halep porneste drept favorita certa la victorie.Vezi:Accesati linkurile de mai jos pentru a vedea ce-au declarat cele doua tenismene inainte de finala:Castigatoarea se va alege cu un cec in valoare de 2,2 milioane de euro, in timp ce invinsa va trebui sa se multumeasca 'doar' cu 1,12 milioane de euro.Parcursul celor doua la editia din acest an a Roland Garros:turul I: 2-6, 6-1, 6-1 cu Alison Riske;turul II: 6-3, 6-1 cu Taylor Townsend;turul III: 7-5, 6-0 cu Andrea Petkovic;optimi: 6-2, 6-1 cu Elise Mertens (fav.16);sferturi: 6-7, 6-3, 6-2 cu Angelique Kerber (fav.12);semifinale: 6-1, 6-4 cu Garbine Muguruza (fav.3).turul I: 6-2, 6-0 cu Arantxa Lux;turul II: 6-2, 6-2 cu Magdalena Frech;turul III: 4-6, 6-1, 8-6 cu Camila Giorgi;optimi: 6-2, 6-0 cu Anett Kontaveit (fav.25);sferturi: 6-3, 6-1 cu Daria Kasatkina (fav.14);semifinale: 6-4, 6-4 cu Madison Keys (fav.13).Anul trecut, Grand Slam-ul de la Roland Garros a fost castigat de letona Jelena Ostapenko, dupa o finala castigata in trei seturi cu Simona Halep.