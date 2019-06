Simona Halep a depasit o borna istorica la Roland Garros

Ziare.

In urma succesului din meciul cu Iga Swiatek, Simona Halep a depasit un prag important si a trecut de 30 de milioane de dolari incasati din premii in cariera profesionista.Simona este doar a cincea jucatoare din istoria tenisului ce depaseste aceasta borna, dupa surorile Williams, Maria Sharapova si Caroline Wozniacki Pentru calificarea in sferturile de finala, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 415 mii de euro, adica echivalentul a 465 de mii de dolari.Pana la Roland Garros 2019, Simona castigase in intreaga cariera premii in valoare totala de 29.677.869 de dolari.Simona poate sa castige insa si mai multi bani la Roland Garros. Semifinalista va primi un cec in valoare de 590 de mii de euro, finalista 1.180.000 de euro, iar castigatoarea 2.300.000 de euro.Anul trecut, Simona a castigat la Paris cel mai mare premiu din intreaga cariera. De altfel, Roland Garros este turneul la care Simona a obtinut o mare parte din premiile amintite.C.S.