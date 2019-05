Simona Halep a facut un anunt ingrijorator dupa ce s-a calificat in turul trei la Roland Garros

Ziare.

Detinatoarea trofeului anunta ca are nevoie de odihna pentru a-si reveni, propunandu-si sa doarma pe toata durata zilei de vineri."Nu ma simt atat de bine. Sunt un pic bolnava! Mi-am zis ca trebuie sa lupt pana la final. Si daca o sa inving, va fi grozav, iar daca pierd, asta e. Am dat tot ce-am putut astazi pe teren", a spus Simona Halep, potrivit tennis.com "Maine (astazi - n.red.) o sa dorm toata ziua deoarece am nevoie. Nu ma simt prea bine. Trebuie sa ma recuperez", a completat aceasta.6-4, 5-7, 6-3 a fost scorul partidei dintre Simona Halep si Magda Linette, din turul doi al Openului Frantei.In turul urmator, Simona o va intalni sambata, la o ora ce urmeaza a fi anuntata de organizatori, pe invingatoarea partidei dintre Lesia Tsurenko (27 WTA) si Aleksandra Krunic (76 WTA).Jocul intre Tsurenko si Krunic a fost suspendat joi seara din cauza intunericului si se va relua astazi de la scorul de 5-7, 7-5, 6-6.I.G.