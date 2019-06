Simona Halep a fost invinsa de o tenismena in varsta de doar 17 ani, in sferturi la Roland Garros

Simona Halep - Amanda Anisimova 2-6, 4-6

Le reve americain ✨🇺🇸@AnisimovaAmanda sera dans le dernier carre! Elle s'impose face a la tenante du titre Simona Halep 6-2, 6-4 et devient la premiere joueuse nee dans les annees 2000 a atteindre les demi-finales d'un Grand Chelem. https://t.co/cEqjw1l0l6 | #RG19 pic.twitter.com/945iF43MK2 - Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2019

She had to wait an extra day due to bad weather yesterday, but @Simona_Halep is finally on court for her QF match against Amanda Anisimova!#RG19 pic.twitter.com/8Kz4KB4i92 - 🇷🇴WTA Romania🇷🇴 (@WTARomania) June 6, 2019

Campioana de anul trecut a fost invinsa de americanca in varsta de 17 ani, Amanda Anisimova, in doar doua seturi, dupa un joc care ar fi trebuit sa se dispute miercuri, dar care a fost amanat pentru joi din cauza ploii.A fost 6-2, 6-4 in favoarea tenismenei de origine rusa, aflata pe locul 51 in clasamentul WTA.Doar o ora si 10 minute a durat intalnirea dintre cele doua, controlata aproape in totalitate de surprinzatoarea americanca de origine rusa.La doar 17 ani si aflata pentru prima oara in sferturile de finala ale unui turneu de Grand Slam, Amanda Anisimova a abordat meciul cu Simona Halep cu o maturitate impresionanta, reusind lovituri ce pareau imposibile si dictand ritmul jocului.De partea cealalta, Simona a parut tematoare si a apelat la un joc pasiv, luand de putine ori initiativa.A fost prima intalnire dintre cele doua tenismene, una dupa care Simona Halep se va prabusi in clasamentul WTA Simona paraseste Openul Frantei cu un cec in valoare de 415.000 euro si 430 de puncte in clasamentul WTA.Pentru surprinzatoarea Amanda Anisimova urmeaza semifinala cu Ashleigh Barty, programata vineri.Vezi si:14:13 - Minge de break pentru Simona, insa Anisimova salveaza, iar tenismena noastra va servi pentru a ramane in meci.14:08 - Simona salveaza o minge de break si egaleaza apoi la 4. E cel de-al 3-lea game consecutiv izbutit de campioana noastra.14:02 - Break reusit de Simona, care are acum sansa de a egala la 4.13:59 - Tenismena noastra isi face serviciul, insa Anisimova inca pastreaza avantajul unui break.13:55 - Simona are 3 mingi de break, insa americanca salveaza si se distanteaza la 4-1.13:48 - Simona pune capat in sfarsit seriei americancei. 7 game-uri consecutive si-a adjudecat sportiva in varsta de doar 17 ani.13:45 - Amanda Anisimova se desprinde la 3-0 in setul doi, jucand impresionant, in timp ce Simona e departe de forma aratata in tururile precedente.13:42 - Break reusit de Anisimova, care ajunge la 6 game-uri castigate la rand.Daca pierde astazi, Simona va cobori pana pe locul 8 sau 9 in clasamentul WTA ce va fi dat publicitatii la inceputul saptamanii viitoare.Doar 28 de minute a durat primul set al intalnirii dintre Simona Halep si Amanda Anisimova.13:38 - Amanda Anisimova incepe perfect si setul doi, cu un game la 0!13:32 - Halep are o minge de break, insa Anisimova isi pastreaza calmul si reuseste sa se distanteze la 5-2. Simona va servi pentru a ramane in acest prim set.Amanda Anisimova a castigat anul acesta primul ei turneu WTA, la Bogota, pe zgura!13:27 - Simona e un pic cam pasiva, iar Anisimova reuseste breakul.13:24 - Impresionant nivel aratat de Anisimova in acest start de meci.13:21 - Simona raspunde cu un serviciu foarte bun, cu care egaleaza la 2.13:17 - Game alb reusit de Amanda Anisimova.13:15 - Simona conduce jocul foarte bine si egaleaza la 1 in acest debut de meci.Amanda Anisimova n-a pierdut niciun set in drumul spre acest sfert de finala. E drept, a avut parte si de o parte de tablou norocoasa, sa-i spunem.13:11 - Tanara de 17 ani reuseste un serviciu consistent si intra in posesia primului game al meciului.13:07 - De la aceeasi ora se joaca si sfertul de finala dintre Madison Keys si Ashleigh Barty. Invigatoarele se vor infrunta apoi in semifinale.ora 13:05 - Vreme buna la Paris, cu putin vant, dar fara ploaie la orizont. Sunt 17 grade Celsius in acest moment in capitala Frantei.Initial, meciul trebuia sa se joace miercuri, dar a fost amanat pentru joi din cauza ploii.Partida se va desfasura pe arena centrala Philippe-Chatrier si poate fi vizionata in direct pe postul Eurosport.In clasamentul WTA, Simona ocupa pozitia a 3-a, in timp ce Amanda Anisimova se afla pe locul 51.E prima intalnire directa intre Simona Halep si tanara jucatoare americana.Parcursul celor doua pana in sferturile de finala:6-2, 3-6, 6-1 cu Ajla Tomljanovic;6-4, 5-7, 6-3 cu Magda Linette;6-2, 6-1 cu Lesia Tsurenko;6-1, 6-0 cu Iga Swiatek.6-3, 6-1 cu Harmony Tan;6-4, 6-2 cu Aryna Sabalenka;7-6 (8), 6-4 cu Irina Begu;6-3, 6-0 cu Aliona Bolsova.Roland Garros 2019 se desfasoara in perioada 26 mai - 9 iunie.